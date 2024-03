Giuliano Amato sul Titano per l'inaugurazione dell'Anno Accademico dell’Università di San Marino

Giuliano Amato inaugurerà l’Anno Accademico 2023-24 dell’Università di San Marino. Il 27 marzo al Centro Congressi Kursaal, la lectio magistralis del giurista italiano - ex giudice della Corte Costituzionale italiana di cui è stato presidente dal gennaio al settembre del 2022 - che interverrà durante la cerimonia di inaugurazione, preceduta - alle ore 15 - da un intervento del Rettore dell’Ateneo sammarinese, Corrado Petrocelli.

Professore emerito dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole e dell’Università La Sapienza di Roma, nonché presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani dal 2009 al 2013, Giuliano Amato non ha bisogno di presentazioni: ha rivestito per due volte la carica di premier italiano e altrettante di ministro del Tesoro.

Ministro dell’Interno e ministro per le Riforme Istituzionali, nonché parlamentare per diciotto anni, come autore ha firmato testi sull’integrazione europea, le libertà individuali e altre tematiche giuridiche e politiche, pronunciandosi anche su diritti fondamentali e diritto all’identità personale.