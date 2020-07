Guidami a casa: il destino su un camion

Simone Catania è autore di storie e la sua opera prima nasce per il grande schermo ed è scritta indiscutibilmnte per la 7^Arte. Prova d'autore e d'attore con LOU CASTEL, MARCO D'AMORE e VINICIO MARCHIONI. DRIVE ME HOME, tradotto in portami a casa... assume una carica poetica e malinconica forte. Due amici d'infanzia dalla campagna siciliana fuggono verso un futuro lontano emigrando come i loro padri. Antonio e Tino si lasciano senza salutarsi. Un giorno se ne vanno tutt'e due prendono la strada difficile della vita che allontana. Un altro giorno di tanti anni dopo uno di loro si mette sulle tracce dell'altro che fa l'autotrasportatore in Belgio, e viaggia. Saldano, ritrovandosi, la separazione di un'amicizia che non ha fine nonostante le differenze l'imprevisto accade e li fa (ri)avvicinare.

