I 'macaroni' siamo noi

Tecnica artigianale in stop motion e pupazzi in plastilina di 20 cm, fotogramma x fotogramma, in 70 minuti di animazione. Narrazione letteraria che ricorda I MALAVOGLIA di Verga in versione sabauda con le musiche (bellissime! Come sempre) di Nicola Piovani. Un'epopea famigliare di alienazione e amore. Un'opera d'arte fatta di cose piccole e semplice non certo facili. Una storia che non appartiene se non al cuore delle persone che l'hanno vissuta. Ughettò francesizzato è Ughetto derivato da Ughettera borgata ai piedi del Monviso ai confini torinesi con la Francia luogo d'origine della famiglia del regista 'oriundo' italiano (da parte di nonno Luigi e soprattutto nonna Cesira vera protagonista della storia) tra Otto e Novecento. É una saga d'emigrazione degli odiati 'macaroni'. MANODOPERA , dedicato allo scrittore partigiano piemontese Nuto Revelli, ha un sottotitolo: “vietato ai cani e agli italiani” e un finale di nonna Cesira che scrive: “ noi non apparteniamo a un paese ma alla nostra infanzia”.