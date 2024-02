I Megara vincono "Una Voce per San Marino" e volano all'Eurovision

I Megara vincono la finalissima della terza edizione di "Una voce per San Marino". Sarà la band spagnola, dunque, a rappresentare la Repubblica più antica del mondo all'Eurovision Song Contest 2024 a Malmo, in Svezia. Al secondo posto della competizione organizzata da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria Turismo si piazza Loredana Bertè mentre i La Rua ottengono il terzo posto.

Finalissima partecipata con cantanti e sonorità da tutto il mondo fra big e emergenti. Social impazziti con #unavocepersanmarino primo fra gli hashtag in tendenza in Italia ed entrato in tendenza anche nel Regno Unito.