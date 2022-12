Identità Sammarinese della Dante Alighieri davanti alla Reggenza

Nuovo numero, il 18esimo, per Identità Sammarinese, l'annuario della Dante Alighieri, “contributo autorevole sui grandi temi, dalla politica alla cultura, declinati nella realtà sammarinese di oggi e del passato”. Lo presenta così il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi: “luogo d'incontro qualificato di autori – prosegue - che offrono i loro saggi alla comunità e punto di riferimento per la riflessione culturale e democratica sulle nostre radici storiche”. 18 saggi di autori italiani e sammarinesi per quella che non è solo una strenna natalizia. E' il Presidente Franco Capicchioni a ricordare ai Capi di Stato l'impegno della Dante Alighieri nella promozione della cultura, fornendo strumenti per lo studio e il sapere, come nel rafforzamento dei rapporti con l'Italia. Plauso agli scopi e alla attività della Associazione viene dai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta che ne evidenziano la passione “per trasmettere un patrimonio linguistico e culturale", creando nel tempo occasioni di incontro con l'Italia e di confronto che arricchisce la vita civile del Paese. “Solo una comunità in grado di riflettere criticamente sulle radici del passato e sulla realtà del presente – dicono - può affrontare in modo costruttivo le sfide del futuro”.