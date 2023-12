Il disegnatore della Apple con le Nike

L'illustratore nato in Canada nel 1971 e formatosi all'Istituto delle Arti in California è un disegnatore conosciuto per aver lavorato a New York sui più famosi brand di Apple e Nike. Memorabili le sue faccine del tempo (smorfie e strizzatine d'occhi in linee minimali e palette cromatiche) disegnate per Apple Watch. Sofia Coppola lo ha voluto nello staff delle VERGINI SUICIDE per il linguaggio poetico essenziale. DRAWING A LIFE di Dan Covert con la collaborazione di Spike Jonze è stato presentato in anteprima al Festival Internazionale delle Hawaii. Il docu-film è un sintesi narrata sulle doti tecniche e artistiche di un grafico e illustratore poetico, minimale, storia ambientato nei luoghi famigliari d'infanzia canadese.