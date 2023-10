Il Duse un FantaTeatro storico

FEDERICO si perde in un teatro. Vaga, cerca e poi si addormenta sfinito sognando a più non posso... tre fantasmi fanno visita al malcapitato: dal passato arriva la divina attrice ELEONORA DUSE ma anche qualcuno dal presente e una giovane donna dal futuro. Aneddoti e racconti sui 200 anni dello storico teatro amato dai bolognesi. Un giovane attore contemporaneo e una ragazza 'futuribile' in mezzo a una cinquantina di giovanissimi sul palcoscenico affrontano la storia poetica di una istituzione da sempre nel cuore di tutti. Uno show per famiglie di FantaTeatro scenografico e basato sui costumi. Un volo in avanti e una camminata all'indietro nella magia teatrale del Duse. Un 'fantaviaggio' creativo e didattico nelle storie di una città che è patrimonio d'arte dell'umanità.