Il Komandante Blasco vince anche al cine

Arriva ed è già pronto a ricominciare. Annuncia, alla consegna della LUPA D'ORO della città di Roma dal sindaco Gualtieri, le nuove date 2023 : 6 e 7 giugno a Bologna, 16 e 17 giugno all'Olimpico di Roma, e finalmente il 22 e 23 allo Stadio Barbera di Palermo rinnovato (dove non ha mai cantato), più di cosi... “e siamo ancora qui”. Record di sempre del Blasco per il tour: 701 mila spettatori. Il Live al Circo Massimo è già storia per il delirio (e la gioia - ha detto il cantautore emiliano) di 140mila presenze in due concerti ( uomini, donne, famiglie e bambini): “ e io sono ancora qua forse un'ultima volta”- ribadisce il Komandante per scaramanzia come fa da 50 anni. 27 telecamere per 2 ore e mezza di spettacolo anche per gli occhi in un film che riscalda il cuore e fa cantare anche al cine.