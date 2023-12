"Il mare alle spalle, lo sfollamento da Rimini”, il podcast a 80 anni dalla guerra

325 giorni: dal bombardamento del 1 novembre del '43 fino alla liberazione del 21 settembre del '44. 11 mesi per "Rimini in guerra 43-45" la serie del Gruppo Icaro dedicata allo sfollamento pressoché totale della popolazione da una città distrutta. Biblioteca Gambalunga e dell'Istituto per la Storia della Resistenza presentano il secondo podcast esattamente a 80 anni dai bombardamenti più devastanti - 28, 29 e 30 dicembre - in un luogo simbolico come la Chiesa di San Bernardino: nei suoi sotterranei era allestito il rifugio in cui in quei giorni rimasero uccisi 56 civili. Si chiama "Il mare alle spalle, lo sfollamento da Rimini”: davanti a una platea che segna la grande risposta della cittadinanza, c'è la storica sammarinese Patrizia Di Luca, che lo ha curato insieme a Gianluca Calbucci, Maurizio Casadei, Daniele Celli. Parole e immagini, poesie e testi, testimonianze da Nino Pedretti, Sergio Zavoli, Francesco Balsimelli, Paolo Ghiotti. Legge e interpreta Pier Paolo Paolizzi.

Un evento - introdotto dai saluti istituzionali dell'Assessora alle Politiche per la Pace, Francesca Mattei - che si inserisce nel programma di celebrazioni che l'Amministrazione, con le Associazioni del territorio, promuoverà per ricordare l'ottantesimo anniversario della liberazione della città dalla occupazione nazifascista. Momenti che divengono opportunità di riflessione e conoscenza sulle specificità delle guerre moderne - guerre totali, che colpiscono la popolazione, feriscono le città. "Documenti e fonti da conservare – sottolinea Nadia Bizzocchi, Direttrice della Biblioteca Gambalunga - quali testimonianze che si fanno strumento di consapevolezza per l'oggi”.