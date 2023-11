Il sassofono tenore, lirico e 'molecolare', di Lewis

J.B. LEWIS è il sax (tenore) dolente ed emozionale più noto in Italia ben oltre l'avanguardia storica americana della Black Music. Lui mette al centro il suono puro (la matrice) che sgorga dalla sua ispirazione con influenze folk e rock (centro di senso musicale) nell'improvvisazione (aforismi) di scuola newyorkese (è nato nel 1983 a Buffalo, NY). LEWIS ha studiato alla Howard University e al California Arts, è compositore e sassofonista tra i più creativi del jazz afroamericano contemporaneo. Il suo free jazz sa di fusion e funky con accenti rap: esempio unico nel campo del sassofono tenore in gruppo (suona come su una tavolozza di colori in cui il vermiglio si esalta). Famoso anche da noi il suo potente disco CODE OF BEING in melodie liriche e tonali. Una musica 'molecolare' la sua che ti entra dentro fin sotto la pelle.