In giro con Milena al Comunale di Cervia

Copione da Premio Pulizer per 4 Oscar e riduzioni teatrali di successo anche in Italia una storia di amicizia antirazzista piena d'ironia e remissione senza tempo elegantemente tradotta e adattata da Mario Scarpetta. Commedia in piccoli quadri di scena che attraverso le musiche alla radio fa trascorrere più di un ventennio a una signora e al suo autista di Atlanta in Georgia. Dalla veranda fiorita della residenza aristocratica di famiglia alla casa di riposo: i due invecchiano, passando... Tanta America signorile e remissiva che tratta la segregazione razziale e la divisione sociale con leggerezza nobile anche da parte di Hoke che fa delle sue ineccepibili referenze un attestato d'affetto per una donna bianca ebrea (ebraica) d'origine tedesca. Condivideranno i giorni che restano ricordando il tempo passato, insieme.