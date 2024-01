In scena la Sindrome da Rassegnazione

Il Centro MaMiMò riunisce per lo spettacolo TERRA all'Orologio la compagnia Balsamico, LISA e TEATROinSTALLA, in una piéce a matrioska con le marionette animate da figure di scena (macchiniste e personaggi) pupazzi una dentro l'altra. Le creature abitano un lembo di terra in letti, lenzuola e scarpe. Il tutto in un delimitato perimetro di ferro: una casa possibile. La storia nasce da un seme come tanti che normalmente diventano talea nell'humus; ma non tutti i semi sono uguali mentre crescono nel lungo letargo. E' la Sindrome da Rassegnazione (il tempo sospeso e malinconico) dei bambini di famiglie emigrate da Oriente in Nord Europa (Svezia).