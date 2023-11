Cominciano già i preparativi per JBees In Orchestra quarta edizione. L'appuntamento è per sabato 20 gennaio al Teatro Nuovo. Prevendite già aperte, con un prezzo scontato fino al 15 di novembre. Il concerto, con il meglio della disco 70/80, è prodotto da Fun4all e JBees, con il patrocinio di diverse Segreterie di Stato.