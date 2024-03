La matematica della vita è un mistero

Una giovane mente geniale si cimenta con la Congettura “forte” di Goldbach riformulata da Eulero che implica necessariamente anche quella “debole” come nella vita... La proposizione vera del prussiano Goldbach riformulata da Eulero postula che ogni numero pari superiore a 5 può essere scritto come somma di due numeri primi (4,2+2, 6, 3+3, 8, 5+3). La catarsi esistenziale di Margherita cambia il suo vissuto perché tutti i dispari maggiori di 7 sono riscrivibili in una somma di 3 numeri primi (9, 3+3+3); la sua passione “forte” la salva. La Bellezza sta nella fatto che la ragione per essere tale prevede la sproporzione del Mistero.