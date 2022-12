'La Vespa' dei Lunapop va come la Ferrari

La testimonianza di un tour da 450mila spettatori nel bagno di folla d'inizio luglio con oltre 70mila persone sotto il palco all'autodromo imolese intitolato ai Ferrari. Va forte come “le rosse” Cremonini classe 1980 di Bologna in oltre 20 anni di canzoni dopo l'esordio dei liceali Lunapop. Happening musicale e cinematografico diretto da Gaetano Morbioli con un sguardo 'altro' di droni e telecamere: laser, fiamme e coriandoli elettronici colorati, per i pezzi più psichedelici. 24 brani in scaletta e tutti i successi da LA RAGAZZA DEL FUTURO all'iconica 50 SPECIAL. Formato widescreen su tutti supporti in “un volo di colibrì” lungo il tour 2022, il viaggio del cantautore, con un omaggio a Lucio Dalla nella canzone STELLA DI MARE duetto virtuale emozionale con l'altro grande bolognese. L'album doppio in 3 vinili ristampato in versione colorata ripercorre le 2 ore e 20 di spettacolo al cinema. “Un concerto in formato cinema” così 'ecumenico' da rappresentare il miglior pop italiano nella terra di confine emiliana della musica dal vivo.