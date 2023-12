La “Vita Sancti Marini” sul palco del Teatro Titano: la celebrazione di un legame

Tra storia e documenti, la memoria che sopravvive al tempo e diventa patrimonio collettivo. L'Associazione storico-culturale “La Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice” porta in scena, di fronte ai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, lo spettacolo teatrale, “Vita Sancti Marini”.

Iniziativa che sposa appieno il progetto promosso da Ambasciata d'Italia e Commissione Nazionale Unesco per la candidatura del testo antico originale ad essere inserito nel programma “Memory of the World” UNESCO. Candidatura multinazionale di tre Paesi - San Marino, Italia, Croazia - in perfetto spirito europeo.

Al centro dello spettacolo proprio il racconto nella sua forma più antica della vita del Santo - da esule scalpellino dalmata a fondatore della Repubblica - tratta da quel manoscritto millenario di Bobbio, la “Vita Sanctorum Marini et Leonis”, ora esposto a Palazzo, che tanto ha suscitato l'interesse del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella sua recente Visita di Stato sul Titano. Testo che non resta confinato alle pendici del Monte ma che continua a diffondere la propria potenza evocativa nel mondo.

Nel video estratti dallo spettacolo.