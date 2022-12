Le opere del Padiglione San Marino della Biennale dal 15 dicembre in una mostra sul Titano

Nel video le interviste a Andrea Belluzzi, Segretario per la Cultura, e Alessandro Bianchini, FR Istituto dʼArte Contemporanea

Dopo un'esposizione di successo a Palazzo Donà Dalle Rose, le opere del Padiglione San Marino alla Biennale di Venezia arrivano sul Titano per continuare a essere ammirate. A ospitarle la sede di Rovereta della Cassa di Risparmio. L'inaugurazione della mostra sarà il 15 dicembre e sarà visitabile gratuitamente fino al 12 febbraio. Gli otto artisti e le loro opere sul tema del “Postumano Metamorfico”, in laguna dal 23 aprile al 27 novembre scorsi, hanno attirato 70mila visitatori, nonostante l'ubicazione fuori dai Giardini della Biennale. “Un'esperienza ricca e dinamica – secondo il Commissario del Padiglione Riccardo Varini – che ha dato l'opportunità di interrogarsi sul nostro futuro e capire a quale mondo andiamo incontro”. Finita l'esposizione, l'espressione dell'arte sammarinese dunque torna a casa, sul Titano. "L'idea di questo progetto su più anni - spiega Andrea Belluzzi, Segretario per la Cultura - è che la Biennale possa sempre venire a San Marino e raccontarsi". "L'inaugurazione del 15 dicembre con le istituzioni - commenta Alessandro Bianchini, FR Istituto dʼArte Contemporanea - ci inorgoglisce come società perché dà un senso a questi 16 anni di presenza sul territorio". E intanto si comincia già a guardare alla Biennale d'Architettura del 2023 e a quella d'Arte del 2024.

Nel video le interviste a Andrea Belluzzi, Segretario per la Cultura, e Alessandro Bianchini, FR Istituto dʼArte Contemporanea