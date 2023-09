Lo "Sciamano" della Gibson

"Carlos - Il viaggio di Santana"

Vederlo e sentirlo ancora in immagini storiche degli inizi mai viste prima: SANATANA , il mago, l'elettrico (e la sua Gibson), LO SCIAMANO (spagnolo d'origine nato in Messico): un tutt'uno con la sua chitarra che solo CARLOS impersona così. Un docu-film di Rudy Valdes vibrante, presentato in anteprima al TRIBECA FESTIVAL di New York, evento cinematografico musicale anche in Italia. La curiosità delle testimonianze di amici (il cantautore Rob Thomas) e famigliari. I backstage dei concerti in situazioni inedite provenienti da archivi privati e dei produttori (Clive Davis). Miscele afro-latine e rock. Assoli liquidi e sensuali a partire da Woodstock 1969 fino all'album Supernatural dei Duemila.