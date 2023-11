Maskfest 2023: première sammarinese del brano "La slavina" del Maestro Messieri

Per il Maskfest 2023 – Festival Internazionale di Nuova Musica, allo spazio espositivo della Carlo Biagioli srl, il Maestro Massimiliano Messieri ha presentato in premiere a San Marino “La Slavina”, scritto sull’omonima poesia di Irina Kotova nel 2017 per ricordare coloro che hanno perso la vita nella tragedia di Rigopiano, e interpretato da Anastasia Egorova (voce) e Megumi Horie (pianoforte). Esecuzione nell'ambito del concerto “La voce e la parola”, oltre al brano di Messieri proposte musiche di George Crumb, Leonid Desyatnikov, Manuel De Falla, Edvard Grieg, Maurice Ravel e Kosaku Yamada, in una vera esperienza emotiva musicale.

