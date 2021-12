Maskfest: Patrizia Romanello al piano, protagonista dell'unico appuntamento del 2021

Dopo lo stop forzato lo scorso anno causa Covid, torna sul Titano il Maskfest con l'unico appuntamento del 2021, sostenuto dalla Segreteria di Stato per la Cultura, in collaborazione con l'Istituto Musicale Sammarinese e la Giunta di Castello di Città. Nella sala di Palazzo Sums, spazio alla musica minimalista con il recital pianistico di Patrizia Romanello, impegnata in un programma di musiche di Philip Glass e Massimiliano Messieri. Un concerto che sarà in parte replicato tra quattro mesi alla Merkin Hall di New York.