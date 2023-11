“Mercoledì d'Autore”: protagonista il libro di Salvatore Giannella su Michele Ferrero, imprenditore geniale

Nel video l'intervista al giornalista Salvatore Giannella

Nuovo appuntamento, ieri, della rassegna “Mementi – Mercoledì d'autore”; organizzata da Giochi del Titano in collaborazione con la casa editrice “Minerva”. Protagonista della serata il giornalista Salvatore Giannella, che ha conversato con il direttore artistico della rassegna Sergio Barducci. Presentato il libro “Michele Ferrero: condividere valori per creare valore”: un volume incentrato sulla figura del celebre ex amministratore delegato dell'omonimo Gruppo, scomparso nel 2015. Figura iconica dell'imprenditoria italiana. Uomo dalle intuizioni geniali, inventore della Nutella, ed altri prodotti amatissimi in tutto il Mondo.