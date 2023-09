Modelle 'storiche' sempre al top

Anni 90 e oltre... Christy, Cindy, Linda e Naomy, un poker evocativo della moda, top model antesignane delle influncer di tendenza, oggi. Campbell e Crawford, Evangelista e Turlington, icone storiche alla ribalta in un documento filmato unico nel suo genere diretto dal premio Oscar per il corto Roger Ross Williams primo afroamericano a vincerlo insieme all'Academy Award. La moda era tutto i quegli anni 'influenzava'... la vita. L'opera in 4 parti è comunque un racconto per capitoli: LA BELLEZZA, LA FAME, IL POTERE e IL LASCITO. Storia di un'amicizia per la fine di un pregiudizio razziale sul colore della pelle di Naomi (la “Venere Nera”) e di tutti quelli che cambiarono quel mondo con lei. La donna da allora non è più un oggetto (un manichino) ma un'imago che cambia il modo di creare e vestire la moda: nasce lo style, il glamour e lo show. La prova? Loro sono invecchiate benissmo! Senza dipendere dal modello di potere maschile.