"My Xmas": aspettando Alexia a San Marino

Grande musica a scopo benefico. Teatro Titano pronto ad accogliere dopo Natale tutta l'energia della regina della dance anni ’90. Alexia presenta il nuovo album, “My Xmas”, con i più bei brani natalizi - dieci cover in lingua inglese; successi, tra gli altri, di Stevie Wonder, Darlene Love, John Lennon -, rivisitati in chiave soul e blues, capaci di esaltare così la sua voce, potente e grintosa. L’appuntamento è per martedì 27 dicembre alle 21.00 al Teatro Titano”. Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto al reparto pediatria dell'Ospedale di Stato di San Marino. Un ritorno in grande stile per la cantautrice spezzina, in tournée fino a gennaio 2023 nei teatri e club d'Italia.

Nel video, l'invito di Alexia al concerto.