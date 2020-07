Omero tradotto in dialetto da Guerra ma sul mare

Sulla battigia e davanti al bagnasciuga la tenda, il proscenio e il palcoscenico di sabbia e acqua marina: uno scenario naturale a Sud di Rimini “ Tre attori da Troia a Itaca” nell'Odisèa di Tonino in 8 canti dal Cavallo greco sulla spiaggia di Troia (riminese) alle astuzie di Penelope, la strage dei pretendenti (i Proci) e il viaggio del poeta con Ulisse. ODISSEA AL MARE è un topos coperto di immagini antiche evocate dalla prosa poetica recitata per revocare il mito ( anzi i miti: di OMERO e di TONINO) per la libera regia d'ambiente di ISADORA ANGELINI che nello spettacolo recita insieme a Denis Campitelli e Luca Serrani su musiche dal Vivo di Donatello Angelini. “Riutilizzasi Colonia” è un progetto a cura dell associazione PALLONCINO ROSSO per la socialità e l'aggregazione usa alcune parti della struttura marina in regime fallimentare per la prevenzione del degrado cittadino contro la microcriminalità in collaborazione con il Comune di Rimini. fz