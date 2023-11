Paolo Nori: "patria è il mondo intero, legge, la libertà"

Paolo Nori

Un discorso finito sulla LIBERTÀ, almeno al primo tentativo (Primo Episodio), definitivo cioè conclusivo, non è possibile, ce lo confessa direttamente l'autore dello spettacolo: Paolo Nori (docente, letterato) 'russofilo' per poesia. La rappresentazione è una prima tappa di un discorso aperto, possibile, almeno come tentativo iniziale. Nori si appoggia a due figure straordinarie della letteratura sovietica: Daniil Charms e Iosif Brodskyij. Racconti letterari russi che identificano lo stesso autore parmense con l'avvocato anarchico Pietro Gori: “nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà” anche in musica originale di Alessandro Nidi.