Perlasca: una storia normale

“Ma voi, dico voi, cosa avreste fatto al mio posto?!” - sono domande di Giorgio Perlasca - sull'orrore e il riscatto morale di ognuno: rischiare la vita per altre vite? Inventare e diventare impostore per necessità: trasformare la realtà a colpi di umanità. Arginare la follia della Shoah proprio oggi, adesso, fa chiarezza sui crimini contro l'umanità. La nostra libertà ci interroga sull'impresa di Perlasca messa in scena da Domeneghini. L'attrice si fa in 3 figure di donna che affiancarono il MAGNIFICO IMPOSTORE. Giorgio padovano nato a Como nel '910, Il GIUSTO TRA LE NAZIONI, in fondo era un uomo normale capace di imprese dell'altro mondo in questo nostro mondo scelse il silenzio non senza ironia nell'ultimo brindisi contro i nuovi totalitarismi.