Processi di dialogo fra i popoli. Al via l’iniziativa di Aiep Editore San Marino

Studiosi, scrittori, artisti e operatori, coinvolti a diverso modo in processi di dialogo fra i popoli ad accompagnare la presentazione dei libri della collana Melting Pot, edita da Aiep San Marino, volta a promuovere la narrativa dai paesi del Sud del mondo, di autori originari di paesi africani, asiatici e latino-americani. Una collana che dal 1993 ha pubblicato opere volte a favorire la conoscenza di società le cui letterature sono spesso ritenute minori e che hanno invece un potenziale in grado di metterci in contatto con una ricchezza capace di contaminare la tradizione letteraria europea e generare, finalmente, l’unica vera cultura del nostro tempo.

Il tema che ha avviato la rassegna è stato “Romagna e Sud del Mondo” : dedicato quindi alla prima Regione che si è organizzata sinergicamente per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei migranti. Relatori l’attore del Teatro delle Albe di Ravenna, Luigi Dadina con La ricchezza della contaminazione, la studiosa e operatrice Laura Gambi con Vivere in un’altra terra e l’ideatrice della collana Melting Pot, Eleonora Forlani con Letteratura e teatro, progetti d’avanguardia? La rassegna proseguirà sino alla primavera 2023 con altri quattro appuntamenti‘Popoli traditi’, ‘Al di sotto del Sahara’, ‘L’Iran delle donne’, ‘L’eredità dei migranti’. L’ultimo degli incontri vedrà la presenza dell’autore franco-algerino Azouz Begag, che è stato ministro per le Pari Opportunità del governo francese. Ogni appuntamento sarà accompagnato da musiche e da degustazioni di prodotti tipici locali offerti dall’Associazione gli Amici del Mulino Sapignoli APS.