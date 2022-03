Rassegna teatrale Serravalle: le note dell'Inno ucraino aprono la serata-show di Bardi e Tamagnini

Si è aperta con l'Inno dell'Ucraina la serata di spettacolo teatrale all'Auditorium Little Tony di Serravalle. Un messaggio di pace e di musica che ha preceduto lo spettacolo comico Due personcine ammodo, di e con Gianni Bardi e Marco Tamagnini. Uno spettacolo per ridere un po', specie in momenti difficili come questi, tra gags e momenti di divertimento per i due comici che fanno parte del quartetto Le Barnos. Era il penultimo appuntamento della rassegna Occhi sul Teatro: prossimo show venerdì 25 marzo con lo spettacolo di improvvisazione teatrale L'appartamento vuoto.