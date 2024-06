Rimandato a dicembre il concerto di Alice a Fonte dell'Ovo

Rinviato a dicembre il concerto di Alice a San Marino, inizialmente previsto per il 5 luglio. Quella che sarebbe stata la data Zero del tour dell'artista, scrivono RSM Friends e State of the Art Found-action, è stata cancellata per per "reiterati ostacoli organizzativi" che hanno messo la fondazione nelle condizioni di non poter garantire il giusto supporto all’Artista invitata. Sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti acquistati o conservare il diritto di ingresso per la data di dicembre, che verrà annunciata a breve.