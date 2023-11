San Marino Teatro: a Palazzo Graziani "La donna fatta a pezzi"

A Palazzo Graziani a San Marino il primo appuntamento della rassegna “Sguardi oltre la scena - Incontri fuori dal Teatro” della Stagione Teatrale di San Marino Teatro: Antonio Fazzini in "La donna fatta a pezzi", regia di Filippo Renda. Lo spettacolo riproposto all’interno delle celebrazioni per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è il racconto che fa parte della raccolta “Nel cuore della notte Algerina” . La scrittrice prende spunto dall’omonima novella in cui Shahrazad racconta la storia di una giovane donna senza nome uccisa dal marito, per un equivoco.