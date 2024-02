Sanremo, boom di ascolti per la prima serata del festival. Loredana Bertè in testa alla prima classifica provvisoria

Dai nostri inviati Luca Salvatori e Maurizio Zannoni

A Sanremo Amadeus e Giorgia, che stasera sarà la co-conduttrice, hanno incontrato in mattinata la stampa assieme alla dirigenza Rai per commentare la prima serata, che è andata alla grande. Quasi perfetta, forse troppo e se proprio si vuole cercare una pecca è stata la mancanza dell'imprevisto che ha dato colore a tutte le edizioni di successo.

Con "Pazza", Loredana Bertè conquista i consensi della sala stampa, tv e web ed è in testa alla classifica provvisoria del festival con un podio tutto al femminile, completato dalla rivelazione Angelina Mango e Annalisa. A seguire, Diodato e Mahmood, due vincitori di Sanremo dell'era Amadeus. Riscontri positivi, come sempre per Fiorello, e per Marco Mengoni, sia come co-conduttore che per le performance musicali. E la 74ª edizione del festival è partita alla grande anche sul fronte degli ascolti. Amadeus ha battuto se stesso con uno share del 65,1%. Superato il 62,5% dell'anno scorso. Il record, per un soffio – 65,15% - resta però a Pippo Baudo con l'edizione del 1995.



Tornando a ieri sera, in netta crescita anche coloro che hanno seguito il festival sullo smartphone: dato trainato dai giovani che con Amadeus sono tornati a seguire Sanremo. Grande attesa questa sera per John Travolta, ospite internazionale, e per lo spazio dedicato ai 70 anni di "Romagna Mia" con l'esibizione dell'orchestra 'Generazione Z' Santa Balera di cui fa parte anche il giovane sammarinese Loris Casadei. In conferenza stampa sono stati sorteggiati anche i 15 artisti che si esibiranno stasera e che verranno presentati dagli altri 15. Poi domani, quando risentiremo i Ricchi e Poveri, si invertiranno le parti.