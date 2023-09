Segreteria Istruzione: in campo educativo e culturale si rafforzano le sinergie con Italia e Santa Sede

Al ritorno da questa missione una consapevolezza: che scuola e università di San Marino siano già “entrati di diritto nel più ampio sistema europeo”, e pronti ad affrontare le sfide della contemporaneità. Positivo il bilancio tracciato dalla Segreteria Cultura, dopo la due giorni di Strasburgo conclusasi ieri. Partecipazione attiva quella di Andrea Belluzzi. Nella sessione inaugurale ha sottolineato come il Titano abbia già da anni adottato i nuovi curricoli di competenze digitali ed educazione alla cittadinanza. Tema nodale, quest'ultimo, dell'interministeriale; intendendosi elaborare una Convenzione quadro di respiro europeo. Il Segretario di Stato ha ricordato come in Repubblica sia valorizzata al massimo “l'esigenza di costruire interconnessioni tra le discipline”. Un contributo anche nella sessione dedicata all'impatto dell'intelligenza artificiale.

A margine dell'assise – nel corso della quale è stata peraltro lanciata la Strategia per l'Istruzione 2030 -, l'incontro con l'omologo italiano Giuseppe Valditara. Gettate le basi per una ancor più stretta collaborazione, fa sapere Belluzzi. Per l'avvio di una convenzione sulle politiche scolastiche, che preveda fra le altre cose la formazione di docenti sammarinesi; oltre alla partecipazione del Titano, e di alcune imprese, ad istituti tecnici scientifici che avranno carattere transnazionale. Si prevede a stretto giro un nuovo confronto a Roma, ed uno successivo in Repubblica. Tra gli incontri anche quelli con il Vice Ministro di Andorra ed il Prefetto del Dicastero della Cultura e dell'Educazione della Santa Sede. Con la quale – rimarca il Segretario Belluzzi – intensificheremo le attività di progettazione culturale.