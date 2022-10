Solo a Cesena un "Festival Bazàr" del film corto

Lavorare sugli archivi con la ricerca d'immagine in contenuti di repertorio nella categoria ARCHIVE FILM, la cinematografia del Medio Oriente e la sezione ULTRASHORT ancor più sperimentale e libera, sono gli spazi operativi del MALATESTA cesenate. Tutti possono partecipare al PREMIO GRAN BAZAR finale di domenica 30 ottobre. Valorizzare i quartieri e le visoni decretate come in “un grande mercato del cinema breve prevede, inoltre, la visione itinerante (in originale sempre sottotitolato) connessa agli spazi sociali della città: Ponte Abbadesse, Bibiloteca Malatestiana, Spazio Marte.

Un'idea originale sviluppata a Cesena è il live di un giorno per vecchie pellicole super8 e filmini di famiglia (Home Movie Day) con proiezioni previste in biblioteca sul territorio oltre ai conseguenti soggetti con a tema l'Emilia - Romagna (il Pitch Day). “Unire il cinema al tessuto sociale” serve alla 7^ Arte e alla amministrazione cittadina: “i luoghi del centro per un approccio vero con la nostra cultura” - scrive l'Assessore alla Cultura Carlo Verona che è un cesenate doc con un bel cognome comunque.