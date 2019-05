Solo cose belle: il film dedicato al rispetto delle diversità

Il film "Solo cose belle"

Un paesino sonnacchioso dell'Emilia Romagna alle prese con le elezioni comunali e una casa famiglia che fa da cornice alle vicende di un gruppo di persone con un passato difficile alle spalle, ma spinte da una grande voglia di riscatto. Sono i due mondi protagonisti del film “Solo cose belle”. Pellicola che arriverà nelle sale il 9 maggio e che oggi la Presidente Elisabetta Casellati ha presentato in Senato. Il film era già stato anticipato lo scorso a Rimini alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Solo cose belle” è un film sull'attenzione ed il rispetto della diversità. Nel cast del regista Kristian Gianfreda c'è anche l'attrice sammarinese Patrizia Bollini nel ruolo di Valeria Corradini: personaggio con diverse sfumature sia ironiche che drammatiche. Il film nasce dalla lunga esperienza sul campo della Comunità Papa Giovanni XXIII che da anni lavora per diffondere i valori dell’inclusione sociale e per combattere l’emarginazione. Pellicola per non dimenticare don Oreste Benzi che nel 1973, sulle colline riminesi, fondò la prima casa famiglia in Italia.