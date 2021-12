“SOLO” è tornato Brachetti

il “Quick-Cenge” non è altro che il cambio rapido dei costumi del più grande trasformista al mondo. Arturo Brachetti è lo storico erede di Leopoldo Fregoli artista internazionale musicista, comico e giocoliere, illusionista. Brachetti è un 'voltafaccia' e tra un cambio e l'altro presta il suo volto ai 400 personaggi interpretati in carriera. Nel nuovo show ne ha aggiunti una sessantina anche in onore di Fellini al quale dedicò uno spettacolo. Il fantasista e trasformista di razza è in grado di rovesciare anche l'anima (e il cuore) insieme ai vestiti dando una versione del personaggio sempre diversa da vero Peter Pan della ribalta (Arturo ha più di 60 anni ma ha saputo trasformare con gioia anche quelli). Come fece il suo illustre predecessore negli anni 20 utilizzando il cinematografo nel “Fregoligrafh” Brachetti sfrutta la tecnologia e il laser come il nuovo Pinocchio di Collodi nel “paese dei balocchi”.

