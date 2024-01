"Sonda music sharing": progetti musicali condivisi

Lo “scouting” per scoprire nuovi artisti dal bando EncodER su progetti musicali regionali al Centro modenese ha selezionato nel 2023 tre nomi: COUS COUS a Colazione, Kiwi666 e Syntax Quartet. Le residenze artistiche come per Cous Cous prevedono un tutor, produzioni e tour musicali. Kiwi è un progetto solista di Roberto Andés Lantadilla vintage e multistrumentale in forma di canzone. Psichedelia anni 60, estetica e rock anni 90: in un lasso di 30 anni la sperimentazione. Wrong Nature e Hawaii i lavori del tour. “Syntax 4tet” è composizione e improvvisazione in equilibro continuato per musica improvvisata. Scuola jazzistica mai ridondante nella mera imitazione da cover fotocopia. Gli anni 80 la fanno da padroni: la band è un collettivo.