"Sorelle" in musica e balletto alla Goldberg

Il musical è tratto dal film successo planetario del '92 protagonista Whoopi Goldberg nella indimenticabile interpretazione di DELORIS “una svitata vestita da suora” mentre le musiche sono dell'otto volte premio Oscar Alan Menken. Titolo gradito al grande pubblico in replica teatrale sempre rinnovata da varie edizione nel tempo. Arie musicali e situazioni di balletto che spaziano dal funky, soul, e disco anni 70. SISTER è una commedia brillante non solo musicale nei colori tutta da vedere. Ballata pop all'italiana in stile Broadway. Deloris nella realtà è una ex cantante di night pronta a tutto, suo malgrado testimone di un omicidio. Da suora fugge da una vita scomoda e incontra il 'mistero': amicizia, complicità e comunione, in una parola: amore.