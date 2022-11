Spiagge libera tutti risanando l'habitat

Tre macroaree italiane (per il ripristino, l'educazione, la pulizia) sui due versanti costieri del paese oltre alle isole i sub ripuliscono120mila metri quadri di fondi marini per un progetto “trasparente” (in tutti i sensi) di oltre 20 milioni di metri quadri di terre marine, lacustri e fluviali. RI-PARTY-AMO coinvolge circa 100.000 studenti per 4000 volontari dei 10.000 già attivi tra i più giovani la possibilità di partecipare ai concerti di Jovanotti di Roma e Milano il 12 e il 14 novembre.

100 kg di materiale pericoloso e le famigerate reti fantasma che minacciano la biodiversità sono subito emerse dai fondali grazie alla mobilitazione della gente e di personale specializzato (ogni 100 metri di spiaggia si rinvengono più di 470 oggetti in zona di ripristino dunale e delle foci dei fiumi).

Una vera e propria iniziativa nazionale che continua anche in Romagna e Marche con le GIORNATE DELLA PULIZIA rivolte alla mobilitazione verde di scuole e famiglie (forniti kit didattici e strumenti interattivi). Il mare è contaminato da rifiuti plastici che minacciano l'ecosistema animale e vegetale in macro e micro quantità tossiche. Spiagge libera tutti e tutti liberi di aiutare il WWF a risanare l'habitat.