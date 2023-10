Nuove iniziative degli Istituti Culturali con i Musei di Stato rivolti agli studenti delle scuole, per scoprire il patrimonio storico e culturale della Repubblica. Giovedì 12 ottobre la visita al sito archeologico della Tanaccia con una classe del plesso di Serravalle. I ragazzi del Liceo Economico sono poi andati in visita al Museo di Stato per conoscere la collezione, gli oggetti e le opere conservate in uno dei principali punti espositivi di San Marino.