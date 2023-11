The Beatles ritorno in AI

Come sempre una cosa straordinaria che arriva dopo ½ secolo dalla storia di ordinaria bellezza del 1969 (concerto d'addio ai fun sui tetti di Londra): un inedito sbocciato dal passato in cui ci sono tutti e quattro. NOW AND THEN tradotto in: ogni tanto/ insieme per soli 10 anni, ritornano sempre. qualche volta/ in 3 dopo la morte di Lennon nel 1980 o in due dopo la fine di Harrison nel 2001. qua e là/prima o poi/ tutti ce li immaginavamo insieme anche se a cantare era solo McCartney x 4. occasionalmente/ di tanto in tanto/ il contributo musicale di ognuno entrava nelle vite degli altri. ora e poi/ di quando in quando/ con il figlio di John, Sean, che rievoca in privato il padre, e la sua voce. Il ritornello canta così per me (e solo per te, amore): “Ora e allora, mi manchi. Oh, si, ora e allora: voglio che torni da me”. PETER JACKSON dopo il film GET BACK separa suoni, voci e strumenti dagli archivi, completa l'ultima registrazione “intelligente” e li replica 'artificialmente' dal vero.