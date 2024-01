Tornano "Le Domeniche nel Castello": alla riscoperta dell'Opera con l'edizione dedicata a Puccini

Tornano, dopo la pausa forzata causa pandemia, "Le Domeniche nel Castello": i pomeriggi musicali all'Auditorium Little Tony di Serravalle per riscoprire la musica lirica. Appuntamento ogni domenica, per tutto il mese di gennaio, con un'edizione - la 19ma - dedicata a Giacomo Puccini, nel centenario della morte. Ieri spazio alla Boheme, con presentazione e commento di Luciano Muccioli e la presenza del maestro pianista Donatella Dorsi. La formula, ideata dalla Banda di Serravalle con la collaborazione della Biblioteca Popolare è l'ascolto e la visione di un'Opera, introducendola con la spiegazione della trama, notizie storiche e la presenza di cantanti lirici accompagnati al pianoforte. Prossimo appuntamento domenica 13 gennaio alle 15,30.