Una messinscena in concerto (per piano e violino) che non è solo un reading ma una appassionata e spietata introspettiva recitata dalla voce unica di Laura Morante coprotagonisti Alagna e Gullotta. Il pathos di due figura femminile irripetibili in LAURA-MEDEA nel teatro greco di Euripide a Bellaria. Ragione e passione di una donna innamorato di Giasone (che uccide i loro figli) fino alla tragedia-vendetta finale perché “ solo le anime femminili sono le più sventurate” in amore.