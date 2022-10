Un "Cappuccetto Rosso" tutto nero

Fiaba europea e tradizione narrativa africana vanno in cortocircuito creativo nel CAPPUCCETTO ROSSO concepito e nato in Senegal anche in musica di scena (Simone Marzocchi, compositore e trombettista). Teatro ragazzi vincitore del Premio Eolo Award. Intreccio di lingue, suoni e corpi (saltimbanco e pantomima recitati) dall'Africa Sub sahariana alle Albe di Ravenna (in replica al Rasi) diventate nel tempo anche ALBE NERE in una compagnia itinerante senegalese. Nella storia il lupo è la iena Buky e la bimba dal cappuccio rosso è Thioro di pelle nera in un mix di culture poetiche e popolari della tradizione orale. Un incontro tra Europa e Africa a teatro che fa pensare e scaldare il cuore. Uno spettacolo contro il pregiudizio dove lo straniero no si sa chi è...