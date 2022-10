Un giardino per ricordare Clara Boscaglia, la prima donna 'ministro'

Tra le prime donne ad essere elette in Consiglio Grande e Generale, Clara Boscaglia, fu la prima a diventare "Segretario di Stato", infrangendo quel tetto di cristallo citato anche da Giorgia Meloni nel suo primo discorso, da premier, in Parlamento. Ci furono altre conquiste, nel corso della sua breve vita politica, prima donna Segretario di Partito e anche la prima Capogruppo Consiliare. Per questo, a 32 anni dalla morte, le viene intitolato un giardino, nel pomeriggio alle 16, vicino alla Scuola Secondaria Superiore nel Centro Storico di San Marino, Per lei, insegnante di Greco e Latino alle superiori, uno spazio che la ricorda anche nella toponomastica sammarinese. Sono stati gli stessi sammarinesi a chiederlo, attraverso una istanza d'arengo.