Un Lynch "on the road" col trattore

Una storia vera come sta veramente, THE STRAIGHT STORY di Lynch, già proposta al Festival del Cinema Ritrovato, è viva (e quindi distribuita, adesso, in tante sale della regione). Tratto da una storia vera di un viaggio in Wisconsin e di un incontro tra due fratelli al termine della vita. THE STRAIGHT è un racconto lineare e semplice come la morte. Uno va e si allontana, poi si ammala, e non sa come sta la persona che ama. Un road movie in trattore, lento, fino al grande fiume lontano (il Mississippi) che si porta dentro le acque (metri cubi e correnti) di una intera esistenza mai divisa (anche fosse il mare che ha comunque due rive, e due spiagge), mai separata da chi è parte di te.