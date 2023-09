Un Poirot veneziano alla Branagh

Assassinio a Venezia

Un decadente palazzo veneziano infestato da presenze e cose stregate, spettri (titolo, Haunting in originale) per Ognissanti alla “halloween” ormai anche da noi. Il resto lo fanno la ragione curiosa di un detective belga all'inglese... insieme alla maestria di un attore-regista britannico da Oscar come Branagh. Poirot è anziano ma non da pensione e si fa prendere nella città crepuscolare dal brivido del mistero: morte a Venezia. Il tema è l'acqua nella memoria recondita e fluida dei vivi che interpellano i morti: confondere l'aldilà e aldiquà certo non va... (pure per Hercule Poirot).