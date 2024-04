Una mostra ed una emissione filatelica per celebrare Domenico Maria Belzoppi

Le interviste ad Andrea Belluzzi e Paolo Rondelli

In occasione delle celebrazioni dal 160esimo anniversario della morte di Domenico Maria Belzoppi, una mostra ed una emissione filatelica per celebrarne la figura. A dare impulso ad un progetto culturale che celebra la grandezza di una figura storica spesso solo ricordata per essere uno dei protagonisti dello scampo Garibaldino, è stata una istanza d'arengo. La mostra che spazia dalla giovinezza all'esilio di Domenico Maria Belzoppi, ne raccoglie l'esperienza umana, politica e diplomatica: "Uomo - hanno ricordato i Capitani Reggenti - che non si è mai risparmiato nel servire, dimostrando profondo attaccamento alla Repubblica e alla volontà di esprimere e dare forma a quei valori di civiltà e di libertà che costituiscono il più grande retaggio del nostro passato”. Poi il ringraziamento a Segreteria alla Cultura e Istituti Culturali per avere promosso l'esposizione, in corso a Palazzo, in collaborazione con i Musei di Stato.

"Esposizione ed emissione filatelica saranno occasione per meglio conoscere le proprie radici, per contribuire alla crescita civile e culturale". come sottolineato dal Segretario alla cultura Andrea Belluzzi e dal direttore degli Istituti culturali Paolo Rondelli.

Sentiamo Andrea Belluzzi, Segretario di Stato alla Cultura e Paolo Rondelli, Direttore Istituti Culturali