Una Voce per San Marino: cresce l'attesa in vista della finale di sabato

Cresce l'attesa per la finale di Una Voce per San Marino: sabato 24 febbraio alle 21.00 in diretta su San Marino Rtv scopriremo chi rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest in Svezia.

Al Nuovo di Dogana sono iniziate le prove dei cantanti in gara per familiarizzare con il palco. Intanto resi noti i titoli dei brano che i big in gara presenteranno sabato sera.

Aimie Atkinson "A Dare For Love", Marcella Bella, "Chi Siamo Davvero"; Loredana Bertè, "Pazza", Dana Gillespie "The Last Polar Bear"; Jalisse, "Il Paradiso è Qui"; Pago "Il Protagonista", La Rua "Il Governo del Cuore"; Aaron Sibley, "Human"; Wlady feat. Corona, Ice MC and Dj Jad "Questa volta".

Apre nel pomeriggio di oggi anche la fan zone al San Marino Outlet Experience: dalla 16 sarà possibile recarsi nella zona antistante l'ingresso dedicato ai cantanti e sperare così di incontrarli.

Sarà possibile seguire la diretta tv su San Marino Rtv, canale 831 ddt, 520 Sky, 93 Tivusat, in streaming sul nostro sito e sui profili social Facebook e YouTube di San Marino Rtv.