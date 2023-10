Il sovrano di Navarra con tre amici sodali un tantino adolescenziali decide un triennio sabbatico di studi e astinenze in un luogo fuori dal tempo e dalla carne (soprattutto dal sesso): ma la principessa di Francia e tre damigelle sono in agguato... Belle, brillanti, e così affascinanti “maestre d'amore” pronte a farsi corteggiare. I quattro tentano con la poesia e l'intelletto (in stilnovo cortese e petrarchesco) di averne presto qualche diletto mal celato e picaresco... altrochè!