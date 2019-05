E' iniziata questa mattina la settimana di sciopero per Poste spa con un sit in di protesta nella sede centrale a Galazzano. Le modalità della mobilitazione varieranno di giorno in giorno per 3/4 ore non continuative. I punti contestati sono la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, la modifica degli orari di lavoro e il mancato confronto con le organizzazioni sindacali.

Secondo fonti Cdls l'adesione sarebbe al 95%. Hanno aderito 40 su 45 postini.